В России подвели итоги правового диктанта

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские предприниматели лучше всего разбираются в вопросах корпоративного права и хуже всего - в вопросах гражданского. Такие данные были получены по итогам Всероссийского правового предпринимательского диктанта, который в 2020 году впервые провели "Деловая Россия" и Европейская юридическая служба, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Деловой России".

Диктант проходил с 3 по 10 декабря среди 69,99 тыс. предпринимателей из всех субъектов РФ. Цель проекта - помочь бизнесменам выявить слабые стороны и пробелы в знании законодательства и соблюдении своих прав и обязанностей. Также проект направлен на профилактику правонарушений.

На вопросы по блоку корпоративного права правильные ответы дали 63% всех предпринимателей. При этом лучше всего в вопросах корпоративного права разбираются респонденты в возрасте 24-35 лет (из этой возрастной группы на вопросы правильно ответили 64%), а хуже всего - в возрасте 60 лет и старше (35%).

Чуть менее уверенно российский бизнес чувствует себя в налоговом праве и истории российского предпринимательства - по 54% правильных ответов. При этом в вопросах налогового права вновь лидирует возрастная группа 24-35 лет (79% верно ответили на вопросы блока), сразу за ней - предприниматели в возрасте 60 лет и старше (78%). Хуже всего в налоговом праве разбирается возрастная группа 18-23 года (32%).

Половина респондентов верно ответили на вопросы по арбитражному праву (в этом вопросе лидирует возрастная группа 36-45 лет, давшая 48% верных ответов), еще 45% успешно справились с блоком предпринимательское право (здесь лидируют респонденты от 60 лет и старше - 71%). Хуже всего российские предприниматели разбираются в гражданском праве - правильные ответы дали только 41% участников.

"Идея проведения отдельного диктанта для бизнес-сообщества у нас родилась на основе анализа пятилетнего опыта реализации проекта [Всероссийского правового диктанта]. Итоги ежегодного тестирования показали, что в целом предприниматели значительно более продвинуты в сфере правовых знаний, чем другие граждане. Это легко объяснить, предприниматели являются участниками системы правоотношений по роду своей деятельности. Поэтому мы решили создать специальный проект для бизнес-сообщества", - прокомментировал итоги первого Всероссийского правового предпринимательского диктанта член генсовета "Деловой России", президент Европейской юридической службы Сергей Бекренев, которого цитирует пресс-служба бизнес-объединения.