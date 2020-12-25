В России впервые создали реестр отраслевых объединений и деловых ассоциаций

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Верифицированный реестр отраслевых объединений и деловых ассоциаций впервые создан в России, в него вошли 300 организаций. Реестр, который имеется в распоряжении ТАСС, подготовили комитет Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) по Public Affairs и аналитический департамент Компании развития общественных связей (КРОС).

"Был сформирован ранжированный список топ-300 отраслевых объединений и деловых ассоциаций России. В дальнейшем список ассоциаций был сгруппирован по видам экономической деятельности. В качестве классификатора был использован государственный стандарт - общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Мы самостоятельно реконструировали такой классификатор, в результате чего выделили 17 отраслей", - говорится в материалах.

По данным организаций, по формальным признакам в России зарегистрировано около 17 тыс. деловых ассоциаций, союзов и объединений, из них около 4 тыс. зарегистрированы в Москве и содержат в названии обозначения общероссийской организации. Министерство юстиции "никак не регулирует, и даже не регистрирует предмет деятельности таких организаций, все они проходят по единому классу ОКВЭД ("94 - Деятельность общественных организаций"), никакой другой уточняющей информации о них не собрано. Публичных попыток упорядочить пространство деятельности этих отраслевых организаций ранее не было.

"Актуальность экспертного продукта обусловлена развитием кризиса на фоне пандемии и связанными с ним ограничительными мерами. В условиях карантинных мер обострилась внутренняя конкуренция отраслей за поддержку со стороны государства. Роль ассоциаций и деловых объединений возрастает. Как носителей экспертизы их часто привлекают к разработке мер поддержки со стороны государства. Отраслевые ассоциации и бизнес-объединения - один из участников процесса по взаимодействию с государством и поиску баланса интересов. Если они дезорганизованы, то с ними невозможно вести диалог", - говорится в материалах.

Отмечается, что верифицированный реестр "позволяет сформировать собеседников со стороны отрасли и государства и тем самым может влиять на принятие важных решений".