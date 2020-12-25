Кронштадтский морской завод планирует в 2021 году заменить двигатель на ледоколе "Арктика"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Кронштадтский морской завод (КМЗ) планирует в 2021 году провести замену двигателя на ледоколе "Арктика". Об этом ТАСС сообщил в пятницу генеральный директор КМЗ Анатолий Белоев.

Газета "Коммерсант" ранее писала, что при испытаниях головного ледокола проекта 22220 "Арктика" из-за короткого замыкания вышел из строя гребной электродвигатель на правом валу.

"В то же время мы в следующем году [готовы] принять на ремонт ледоколы. Понятно, есть конкурсные процедуры, которые мы надеемся выиграть. Но есть некоторые ледоколы, которые могут только в наш док войти, например, ледокол "Арктика", который в этом году был сдан, но потребуется замена электродвигателя, которая будет проводиться у нас в доке", - сказал Белоев.

В ноябре головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, введенный в эксплуатацию в конце октября, завершил свою первую проводку в акватории Северного морского пути.

Атомный ледокол "Арктика" - первый из серии 22220, он был заложен на Балтийском заводе (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) 5 ноября 2013 года, спущен на воду 16 июня 2016 года.

Уникальная двухосадочная конструкция позволяет использовать атомоходы проекта 22220 как в глубокой воде, так и в устьях полярных рек. Это преимущество делает судно универсальным и увеличивает географию его эксплуатации. Серия принципиально новых атомных судов проекта 22220, созданных для решения стратегических задач по освоению и развитию Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в западном районе Арктики, что позволит достигнуть необходимого уровня грузоперевозок по Северному морскому пути.