Продажи игристых вин в России в декабре упали более чем на треть

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россияне в декабре 2020 года потратили на игристые вина 214 млн рублей, это на 38% ниже показателя аналогичного периода годом ранее. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного эквайринговым бизнесом ВТБ вместе с оператором фискальных данных "Первый ОФД" (входит в группу ВТБ).

Вместе с тем общий оборот российских алкомаркетов в декабре вырос на 64%, а количество транзакций в них увеличилось в полтора раза, указывается в сообщении пресс-службы банка. Наиболее заметно - более чем вдвое - выросли продажи алкоголя в туристических регионах - в Краснодарском крае (+225% год к году) и Ленинградской области (+123%), а также в Мурманской и Ростовской областях и в Хабаровском крае. Московские алкомаркеты, в свою очередь, за три недели декабря вдвое увеличили оборот в сравнении с прошлым годом.

При этом в целом за 2020 год, по данным "Первого ОФД", россияне сократили потребление шампанского на 10%. Кроме января 2020 года, когда траты населения на игристые вина выросли на четверть в годовом исчислении, практически все месяцы демонстрировали спад. Особенно заметным снижение было в марте и апреле, в так называемый период самоизоляции. когда спад достигал 15% год к году.

Отказ от игристого также хорошо стал виден ближе к концу года, когда россияне обычно начинают закупать шампанское к праздничному столу. Так, в ноябре продажи игристых напитков снизились на 25% год к году, а за первые три недели декабря - уже на 38%, количество транзакций при этом сократилось на 60%. Наименее заметно в декабре снизили потребление шампанского в Центральном федеральном округе - на 27% к прошлому году, а сильнее всех - на 78% - на Северном Кавказе, отметили в пресс-службе ВТБ.

Между тем, траты россиян на продукты к новогоднему столу сохранились на уровне прошлого года, составив 27 млрд рублей. При этом количество транзакций в декабре в этом сегменте увеличилось по сравнению с прошлым годом на 20%, подсчитали в ВТБ.