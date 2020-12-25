Песков перенаправил в кабмин вопрос о возможном росте теневого сектора экономики в РФ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Кремль не занимается мониторингом показателей работы бизнеса, их фиксируют налоговая служба и правительство. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные "СберИндекса" о том, что около 6% оборота бизнеса после начала пандемии могло уйти в "серый" сектор экономики.

"Это, скорее, вопрос к правительству", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что показатели в этой сфере "хорошо видит налоговая служба, система мониторинга работает онлайн". "<…> Мы в Кремле это не можем фиксировать, это правительство фиксирует", - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, что можно предпринять против увеличения теневого сектора, пресс-секретарь главы государства сказал, что меры здесь могут быть только одни: "Люди должны работать, зарабатывать деньги и платить налоги. Система позволяет это все администрировать".