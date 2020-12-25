Вице-премьер Госсовета КНР призвал к углублению реформ на Хайнане

ХАЙКОУ, 25 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн на пленарном заседании руководящей группы по продвижению политики реформ и открытости провинции Хайнань призвал к более глубокой реализации мер по развитию региона. Об этом сообщило агентство " Синьхуа ".

"Мы должны войти в ритм поэтапного продвижения [реформ] и способствовать достижению еще большего прогресса в строительстве порта свободной торговли Хайнаня", - отметил Хань Чжэн. Он также подчеркнул необходимость "уделять пристальное внимание ведущим отраслям и ключевым функциональным платформам, укреплять реальную экономику и способствовать качественному развитию экономики Хайнаня".

По словам вице-премьера Госсовета КНР, строительство порта свободной торговли началось успешно, в провинции ускоренными темпами происходит создание политической и институциональной базы. Хань Чжэн добавил, что властям региона необходимо продолжать работу над развитием инфраструктуры свободного порта, улучшением экологической среды острова, либерализацией экономики региона и введением новой политики беспошлинной торговли. "Нам нужно незамедлительно составить 14-й пятилетний план (2021 - 2025 годы - прим. ТАСС) по реализации всестороннего углубления политики реформ и открытости Хайнаня", - резюмировал вице-премьер Госсовета КНР.

1 июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону.

Согласно программе, власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань в 2025 году. К этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.