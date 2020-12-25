Бюджет Севастополя на 2021 год будет дефицитным

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Законодательно собрание Севастополя на очередной сессии в пятницу приняло закон о трехлетнем бюджете города.

"Подготовлен проект закона о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы для рассмотрения во втором чтении", - сказал, представляя законопроект во втором чтении, председатель постоянной комиссии парламента по бюджету Сергей Лисейцев. За принятие закона проголосовали 16 депутатов, один воздержался.

Согласно документам Заксобрания, бюджет на 2021 год принят с общим объемом доходов 52,52 млрд рублей, в том числе 35,26 млрд рублей безвозмездных поступлений (это около 67% от общего объема доходов); объемом расходов в размере 54,62 млрд рублей; дефицитом 2,1 млрд рублей.

Как пояснил на сессии губернатор Михаил Развожаев, в 2021 году город получит, в том числе, 22,6 млрд рублей по федеральной целевой программе развития Крымского полуострова. Эти деньги предназначены на строительство последнего этапа трассы "Таврида", проходящей через весь Крым, больницы скорой медицинской помощи и онкодиспансера, канализационных очистных сооружений "Южные" и еще примерно на 80 объектов и мероприятий.

При этом бюджет на 2020 год был принят с прогнозируемым объемом доходов 58,24 млрд рублей, а безвозмездные поступления составляли почти 72% - 41,92 млрд рублей. Расходы прогнозировались на уровне 61,67 млрд рублей, дефицит - 3,43 млрд рублей.

В проекте закона нового трехлетнего бюджета также говорится, что в 2022 году доходы планируются в сумме 52,89 млрд рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений - 35,1 млрд; расходы - 56,66 млрд рублей; дефицит - 3,78 млрд рублей. В 2023 году доходы ожидаются в размере 61,36 млрд рублей (безвозмездные поступления - 41,87 млрд рублей), расходы - 63,47 млрд рублей, дефицит - 2,1 млрд рублей. При этом появления госдолга на протяжении всего периода не ожидается.