Керимов возглавил рейтинг самых разбогатевших миллиардеров России по версии Forbes

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Журнал Forbes составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров в 2020 году, его возглавил сенатор Сулейман Керимов.

По оценке Forbes, Керимов за 2020 год увеличил свое состояние на $11,555 млрд, в основном благодаря росту цен на золото. Керимовым принадлежит 78,6% акций золотодобывающей компании "Полюс" и международный аэропорт "Махачкала". Состояние семьи сенатора за год выросло более чем на 100% - до $20,913 млрд (на 20 декабря).

На втором месте совладелец НЛМК Владимир Лисин, который за год прибавил $5,413 млрд (до $26,19 млрд). Тройку лидеров замыкает совладелец USM Holdings Алишер Усманов, чей прирост за год составил $3,636 млрд (состояние на 20 декабря 2020 года: $16,182 млрд).

В десятку самых успешных бизнесменов России также вошли Владимир Потанин (прирост за год на $2,758 млрд, до $26,582 млрд), Алексей Мордашов и семья (на $2,466 млрд, до $22,687 млрд), Андрей Скоч и семья (на $2,272 млрд, до $7,367 млрд), Виктор Рашников (на $1,423 млрд, до $10,293 млрд), Роман Абрамович (на $1,33 млрд, до $13,694 млрд), Леонид Богуславский (на $1,256 млрд, до $3,153 млрд) и Виктор Харитонин (на $1,226 млрд, до $2,439 млрд)

Больше всего разбогатели представители традиционных секторов экономики, в первую очередь металлургии, отмечает издание.