Совфед одобрил закон о госконтроле за обращением с пестицидами и агрохимикатами

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о совершенствовании госконтроля за обращением с пестицидами и агрохимикатами, подразумевающий создание федеральной государственной информационной системы их прослеживаемости.

Документ наделяет правительство РФ полномочием по утверждению положения о госконтроле за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, а также закрепляет права и обязанности должностных лиц федеральных органов исполнительной власти в этой сфере. Они будут обязаны проверять статус свидетельства о госрегистрации пестицида или агрохимиката и оценивать соответствие ввозимых веществ требованиям этого документа.

Кроме того, в случаях, предусмотренных кабмином, контролирующие органы должны будут отбирать пробы или образцы для проведения лабораторных исследований пестицидов и агрохимикатов, чтобы определить их соответствие требованиям действующего регистрационного свидетельства. Такие нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.

Как пояснил глава комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, в законе предусматриваются положения о федеральном государственном контроле, в том числе в пунктах пропуска через государственную границу РФ, определяются правовые основы создания и функционирования федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, вводятся нормы, касающиеся международного сотрудничества России в данной области. "Сведения о пестицидах и агрохимикатах, а также об операциях, связанных с их оборотом, за исключением реализации физическим лицом для личного пользования, подлежат внесению в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости", - отметил сенатор.