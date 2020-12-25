Совфед одобрил закон, позволяющий фермерским хозяйствам бессрочно сохранить статус юрлица

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о праве крестьянских фермерских хозяйств, созданных как юридические лица, сохранить свой статус.

Согласно действующим сегодня нормам, крестьянские фермерские хозяйства, созданные как юридические лица по закону РСФСР от 22 ноября 1990 года, могут сохранить за собой статус юрлиц до 1 января 2021 года. Изначально разработчики инициативы предлагали продлить срок этого периода до начала 2028 года. Однако впоследствии парламентарии решили позволить сохранять статус бессрочно. Таким образом, крестьянские фермерские хозяйства, созданные как юридические лица, смогут сохранить за собой статус юрлиц на постоянной основе.