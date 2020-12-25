Совфед одобрил закон о биобезопасности в России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о биологической безопасности в РФ.

Закон устанавливает основы государственного регулирования и основные принципы в области обеспечения биологической безопасности РФ, а также определяет комплекс мер, "направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков".

В частности, документ закрепляет право граждан на охрану здоровья и охрану окружающей среды от опасных биологических факторов, на получение от органов власти, а также от соответствующих организаций "информации о состоянии защищенности населения и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, о принимаемых мерах, направленных на такую защиту, на предотвращение биологических угроз". Одновременно граждане будут обязаны "не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение права других граждан на охрану здоровья и охрану окружающей среды от опасных биологических факторов". Закон обязывает организации уведомлять профильный орган власти о реализуемых научных исследованиях в области биологической безопасности. Порядок уведомления установит правительство РФ.

Как подчеркивал глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, данный закон особенно важен в условиях пандемии. По словам Майорова, закон регулирует вопросы, которые не могут быть частью отраслевого законодательства в силу их комплексного характера, включая охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, защиту животных и растений, охрану окружающей среды.

Инициатива также устанавливает способы борьбы с распространением инфекционных и паразитарных болезней. Для предотвращения возникновения таких болезней предлагается изучать свойства возбудителей новых, редких или ранее не встречавшихся на территории РФ болезней. Кроме того, предлагается разрабатывать и внедрять средства и методы индикации и идентификации патогенов, а также реализовывать мероприятия, направленные на предотвращение формирования очагов таких болезней.

Документ прописывает понятие "биологическая безопасность", под которым предлагается понимать "состояние защищенности населения и окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, при котором обеспечивается допустимый уровень биологического риска". Кроме того, в законопроекте предлагается прописать понятия "опасный биологический фактор", "биологическая защита", "штамм", "инфекция (инфекционная болезнь), связанная с оказанием медицинской помощи", "иммунодефицитное состояние", "биологическая угроза", а также "план реагирования на биологические угрозы", который устанавливает кабмин. Документ дает перечень основных биологических угроз.