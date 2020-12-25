Опубликован указ о проведении допэмиссии в рамках приватизации Первого канала

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала Первого канала путем дополнительного выпуска акций. Указ от 21 декабря опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ об увеличении уставного капитала акционерного общества "Первый канал" путем дополнительного выпуска акций и их реализации негосударственным акционерам при обеспечении сохранения доли РФ в уставном капитале этого акционерного общества в размере не менее 34% голосов на общем собрании акционеров акционерного общества "Первый канал", - говорится в тексте документа.

Отмечено, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее в пресс-службе Минцифры РФ сообщили, что государство снизит свою долю в уставном капитале Первого канала с 51% до не менее 34%, получив "золотую акцию" в компании. В ведомстве отметили, что увеличение уставного капитала телеканала "принято ввиду необходимости финансового оздоровления Первого канала".

Новым председателем совета директоров Первого канала при этом стал помощник президента РФ Максим Орешкин, который ранее около 4 лет руководил Министерством экономического развития РФ.

Сейчас контрольный пакет акций Первого канала находится у государства: 38,9% акций принадлежат Росимуществу, еще 9,1% - ФГУП "ИТАР-ТАСС", 3% - ФГУП "ТТЦ Останкино". Еще 29% контролируют структуры "Национальной медиа группы".