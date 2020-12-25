Индекс промпроизводства Кубани снизился в 2020 году почти на 3%

КРАСНОДАР, 25 декабря. /ТАСС/. Промышленные предприятия Краснодарского края в 2020 году, несмотря на пандемию, отгрузили продукции на 284 млрд рублей, что выше показателей 2019 года на 3%. Однако индекс промышленного производства региона снизился почти на 3%, сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.

"Благодаря поддержке краевого бюджета удалось наладить производство средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и антисептических препаратов и полностью закрыть потребности региона в этой продукции. К концу года индекс промпроизводства превысил 97%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сумма отгруженной продукции превысила 284 млрд рублей, что на 3,9% больше прошлого года. Выпуск товаров первой необходимости в период пандемии наладили более 40 промпредприятий региона.

"Таких результатов нам удалось достичь за счет того, что промпредприятия смогли оперативно адаптироваться к изменившимся условиям. Они быстро поняли потребности рынка, заняли новые ниши и стали производить товары первой необходимости", - процитировали губернатора в пресс-службе.