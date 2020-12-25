Доля убыточных организаций в России в январе - октябре выросла до 32,1%

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - октябре 2020 года возросла на 3,3 процентного пункта (п. п.) по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составила 32,1%, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 67,9%.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил 8,43 трлн рублей. В частности, 38,5 тыс. организаций получили прибыль в размере 13,5 трлн рублей, а 18,2 тыс. организаций имели убыток на сумму 5,09 трлн рублей.

В январе - октябре 2019 года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составлял 13,64 трлн рублей.