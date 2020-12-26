В Калининграде бизнесу выделят 40 млн рублей субсидий из-за ограничений по коронавирусу

КАЛИНИНГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области направляют 40 млн рублей на субсидии для общепита и учреждений дополнительного образования в связи с введением дополнительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Заявления на предоставление субсидий будут приниматься до 31 марта 2021 года. Выплаты производит министерство социальной политики Калининградской области.

"Власти Калининградской области направляют 40 млн рублей на субсидии для общепита и допобразования. По поручению губернатора Антона Алиханова правительство региона поддержит предпринимателей, которые из-за дополнительных противоэпидемических мер вынуждены ограничить свою хозяйственную деятельность до 10 января 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

На компенсации могут рассчитывать заведения общепита, частные организации дополнительного образования, которых коснулись ограничения, сообщил министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли области Дмитрий Кусков. "Это расположенные в торговых центрах, но не имеющие отдельного входа фудкорты, кафе, бары и другие заведения общепита. Также в список получателей субсидии включены частные лицензированные организации допобразования", - приводит пресс-служба его слова.

Эти категории могут безвозмездно разово получить до 15 тыс. рублей на каждого своего сотрудника. При этом для общепита устанавливается предельная общая сумма субсидии - 225 тыс. рублей на одну организацию.

В регионе с 25 декабря начал действовать пакет ограничительных мер в новогодние выходные. Введен запрет на уличные концерты и фестивали, корпоративы, мероприятия в учреждениях, школах, торговых центрах. До 17 января запрещена торжественная регистрация браков, до 31 января продлевается ограничение проведения банкетов, свадеб, корпоративов. Запрещена деятельность предприятий общественного питания, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа. С 00:00 31 декабря 2020 года до 00:00 3 января 2021 года предприятиям общественного питания также будет запрещено обслуживание посетителей, это ограничение не касается ресторанов при отелях, которые смогут принимать гостей до 20:00. С 3 по 10 января работа общепита разрешена до 21 часа. Учреждения дополнительного образования, колледжи и вузы продолжат работу в дистанционном формате.

По информации регионального штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, на 25 декабря в области на COVID-19 обследовано 440 007 человек, выявлено 16 493 случая заражения. Вылечились 13 814 пациентов, умер 171 человек, остаются под медицинским наблюдением 14 137 человек.