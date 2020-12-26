В Железноводске в 2021 году планируют создать особую экономическую зону

ПЯТИГОРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Особую экономическую зону (ОЭЗ) планируется создать в Железноводске Ставропольского края в 2021 году с целью привлечения новых крупных инвесторов. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"Сейчас рассматривается вопрос о создании на территории нашего курорта особой экономической зоны. Этот статус позволит нам привлечь новых крупных инвесторов на наши площадки", - сказал Моисеев.

По его словам, в частности, речь идет об инвестиционной площадке, сформированной недалеко от западного склона горы Развалка, и площадках, прилегающих к Курортному озеру. Обе территории имеют исключительно санаторно-курортное назначение. Резиденты особой экономической зоны смогут претендовать на налоговые льготы и особые условия ведения бизнеса.

"Создание особой экономической зоны на территории Железноводска позволит курорту привлекать новые инвестиции для развития туристического и экономического потенциала", - добавил собеседник агентства.

По информации пресс-службы городской администрации, до 2024 года Железноводск планирует привлечь почти 5 млрд рублей инвестиций на строительство санаториев и пансионатов.

Железноводск - город-курорт федерального значения, входит в состав эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод.