Набиуллина сообщила, что с помощью брошек намекала на мнение ЦБ о ситуации в экономике

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина призналась, что вкладывала определенный скрытый смысл в брошки, которые в 2020 году надевала на свои пресс-конференции после оглашения решений по ключевой ставке. Об этом она сообщила в предновогоднем эфире с Сергеем Шнуровым на канале RTVI.

"Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации", - призналась она.

Набиуллина и Шнуров приготовили оливье по классическому советскому рецепту и обсудили экономические итоги года. Целиком программа выйдет на сайте RTVI в понедельник, 28 декабря.

Брошки со смыслом

Брошки Набиуллиной финансисты и деловая пресса обсуждали весь 2020 год. Началось все в феврале, когда Набиуллина надела брошку в виде аиста. В марте была брошь-неваляшка, в апреле - домик, в июне - голубь. В июле на лацкане Набиуллиной были две броши - одна в виде латинской буквы V, а другая - в виде подковы. В августе глава ЦБ надела брошь в виде знака паузы, в октябре - волны, в декабре - снегиря.

Набиуллина сказала, что каждый раз думает о смысле надеваемой брошки, но иногда его интерпретируют слишком расширительно. Например, глава ЦБ не ожидала, что голубую волну воспримут как опасения ЦБ по поводу новых геополитических рисков из-за ожидаемой победы Джозефа Байдена на президентских выборах в США.

Отвечая на вопрос Шнурова, что означает брошка со снегирем, глава ЦБ пояснила, что это красивая зимняя птица, которая легко переносит заморозки. "Стойкая такая", - подчеркнула глава ЦБ. 18 декабря регулятор в третий раз не стал менять ключевую ставку (она осталась на уровне 4,25%) и дал понять, что дальнейшее ее снижение в ближайшее время маловероятно из-за усилившихся проинфляционных рисков.

По словам Набиуллиной, подаренную невесткой брошку с аистом она надела случайно, хотя к тому времени журналисты уже задали ей, как и главе ЕЦБ Кристин Лагард, вопрос о птице, с которой она себя может сравнить. Первой брошкой со смыслом стала неваляшка, символизирующая меры по поддержке финансового сектора во время пандемии и одновременно рекламирующая новый сайт ЦБ, где раздел с антикризисными мерами был проиллюстрирован картинкой с неваляшкой.

Отвечая на вопрос Шнурова, продолжит ли она надевать брошки в 2021 году, глава ЦБ сказала, что пока не знает.