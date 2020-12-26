УЛАН-УДЭ, 26 декабря. /ТАСС/. Республика Бурятия получила 310 млн рублей на обеспечение сбалансированности бюджета. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства.

"Дополнительные дотации из федерального бюджета получила Республика Бурятия в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года. Финансирование в размере 310 млн рублей будет направлено на поддержку первоочередных расходов и мер по обеспечению сбалансированности республиканского бюджета", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что 300 млн рублей направят на компенсацию выпадающих доходов предприятий ЖКХ, связанных со снижением полезного отпуска, а также со сверхнормативными расходами топлива и электрической энергии. 10 млн рублей направят Иволгинскому дацану (буддийскому монастырю) "Хамбын Хурээ" на ремонт - выполнение отделочных работ.