"Россети" оснастили почти треть потребителей Забайкальского края "умными" счетчиками

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" установила 14,5 тыс. интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии в Забайкальском крае в 2020 году. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"В 2020 году установлена 14 581 интеллектуальная система учета. Более 75 000 точек учета в зоне ответственности Забайкальского филиала на сегодня оснащены удаленным сбором показаний, что составляет 31% от их общего числа. На 2021 год запланировано к установке 11 597 "умных" счетчиков", - говорится в сообщении.

Группа ведет работу по созданию цифровой активно-адаптивной сети с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управлением аварийными режимами работы сетей 6-20 кВ.

"Россети" в 2020 году построили для техприсоединения горно-обогатительного комбината "Наседкино" в Могочинском районе Забайкалья 50 км ВЛ 110 кВ и подстанцию 110 кВ "Наседкино" мощностью 16 МВА. Также была проведена реконструкция подстанции 110 кВ "Верхняя Давенда". За 2018-2020 годы реконструировано 36 из 62 км ВЛ 110 кВ "Кличка- Акатуй" на юго-востоке Забайкалья. Работы будут продолжены и завершены в 2022 году.

Группа также завершила модернизацию подстанции 220 кВ "Петровск - Забайкальская" мощностью 126 МВА и подстанции 220 кВ "Чара" для освоения Удоканского месторождения меди. В 2021 году планируется подключение новой межсистемной ЛЭП 220 кВ "Тында - Лопча - Хани - Чара" в 560 км, трасса которой пройдет по территории Амурской области, Якутии и Забайкальского края.

Инвестиции группы в Забайкальском крае в 2020 году достигли 4,2 млрд рублей, введено 12 МВА трансформаторной мощности и 175 км ЛЭП. Показатели Забайкальского филиала "Россети Сибирь" в регионе на точку поставки по средней продолжительности (SAIDI) и частоте прекращения передачи (SAIFI) энергии снизилась на 29% и 13% соответственно по сравнению с 2019 годом. Количество технологических нарушений на территории региона в этом году снизилось на 28% по сравнению с 2017-м.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.