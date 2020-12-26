"Россети" в 2020 году вложили в электросетевой комплекс Липецкой области 1,9 млрд рублей

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" направила на инвестиционную программу в Липецкой области в 2020 году 1,89 млрд рублей. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"Объем финансирования инвестиционной программы 2020 года составит 1,89 млрд рублей. Ввод в основные средства энергообъектов: 23,79 МВА трансформаторной мощности и 138 км ЛЭП", - говорится в сообщении.

Масштабная работа проведена в рамках проекта "Цифровой РЭС". На создание активно-адаптивной сети с распределенной интеллектуальной системой автоматизации работы сетей 6-10 кВ в Грязинском РЭС направлено 158,3 млн рублей. В 2020 году обеспечен переход на 100% наблюдаемость: 198 подстанций в 35-110 кВ группы "Россети" в Липецкой области оборудованы устройствами телемеханики.

До конца 2020 года в работу диспетчеров и оперативного персонала Грязинского РЭС будет внедрена цифровая радиосвязь, а также технология "Цифровой электромонтер", которая позволит повысить безопасность линейного персонала и производительность труда, отмечается в сообщении.

Показатели Липецкого филиала "Россети Центр" в регионе по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи энергии улучшились на 38% и 29% соответственно по сравнению с 2017 годом. Количество технологических нарушений в этом году в сети свыше 0,4 кВ региона сократилось на 40% к 2017 году. Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей сократилась в два раза по сравнению с 2017-м.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.