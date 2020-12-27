Правительство выделило 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще более 2,5 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетных систем трех российских регионов и Байконура. Как в воскресенье сообщается на сайте кабмина, деньги должны поступить до конца 2020 года.

"Финансирование направят трем регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Это республики Бурятия, Ингушетия, Мордовия. Часть транша поступит в город Байконур. Дотации помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос об очередном выделении средств был одобрен на заседании правительства 24 декабря.

Всего в 2020 году на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов РФ было направлено порядка 300 млрд рублей. "Предусмотреть дополнительную финансовую помощь поручил президент", - пояснили в правительстве.