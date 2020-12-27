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Пандемия COVID-19

Правительство выделило 2,5 млрд рублей на поддержку бюджетов регионов

Финансирование направят Бурятии, Ингушетии и Мордовии. Помимо этого, часть транша поступит в город Байконур
Дом правительства РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Дом правительства РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще более 2,5 млрд рублей на поддержание стабильности бюджетных систем трех российских регионов и Байконура. Как в воскресенье сообщается на сайте кабмина, деньги должны поступить до конца 2020 года.

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"Финансирование направят трем регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Это республики Бурятия, Ингушетия, Мордовия. Часть транша поступит в город Байконур. Дотации помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос об очередном выделении средств был одобрен на заседании правительства 24 декабря.

Всего в 2020 году на обеспечение сбалансированности бюджетов регионов РФ было направлено порядка 300 млрд рублей. "Предусмотреть дополнительную финансовую помощь поручил президент", - пояснили в правительстве.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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