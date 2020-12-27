Приамурье возглавило рейтинг развития ГЧП среди регионов Дальнего Востока

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Амурская область возглавила рейтинг по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) среди субъектов Дальнего Востока. По итогам 2020 года портфель таких проектов составляет 27 млрд рублей, сообщил в воскресенье губернатор региона Василий Орлов во время подведения итогов года.

"Еще один важный инструмент привлечения инвестиций - это государственно-частное партнерство. В рейтинге регионов по уровню развития ГЧП Амурская область занимает 12 место в России и первое место на Дальнем Востоке. Портфель проектов составляет 27 млрд рублей", - сказал он.

Среди реализованных благодаря содействию ГЧП проектов - офтальмологический центр в Благовещенске, в открытие которого инвестором было вложено 200 млн рублей. В планах областных властей по концессии построить международный терминал аэропорта в Благовещенске, ведутся переговоры о реализации проекта по открытию новой детской поликлиники в областной столице, а так же физкультурно-оздоровительного комплекса и модернизации уличного освещения. В Свободном запланировано три проекта - комплекс по переработке отходов, поликлиника и модернизация коммунальных сетей.

Кроме того, реализуются международные проекты. "В декабре запланирована сдача первой очереди импортно-экспортного логистического терминала по обработке грузов в районе международного моста в Китай. Следующий международный проект - трансграничная канатная дорога <...> будет сдана в 2023 году. На "Золотой миле" (участок намывной набережной реки Амур) ведется проектирование отеля международного уровня и крупного развлекательного комплекса", - сказал Орлов.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе - напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 226 тыс. человек. До пандемии Благовещенск посещали до 100 тыс. туристов в год.