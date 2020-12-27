В Амурской области почти на 30% вырос за год валовой сбор зерновых

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Объем фактического урожая зерновых с полей в Амурской области в 2020 году вырос почти на 30% по сравнению с показателями 2019 года. Об этом в воскресенье во время подведения итогов года сообщил губернатор региона Василий Орлов.

"Валовой сбор зерновых культур составил 467 тыс. тонн, то есть это на 29% больше, чем в прошлом году. Такой рост достигнут за счет того, что стали применяться новые технологии, в сельхозоборот были введены ранее неиспользованные земли", - сказал Орлов.

Губернатор отметил, что посевная в регионе прошла в срок.

Агропромышленный комплекс - основной в экономике Амурской области. В структуре посевных площадей региона наибольшую долю занимают посевы сои, на втором месте - озимой и яровой пшеницы, на третьем - ячменя.