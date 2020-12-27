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В РФ муниципалитеты нацелят на развитие цифровых форматов общения с гражданами

Это предусмотрено в разрабатываемом Минюстом проекте Основ государственной политики в области развития местного самоуправления на период до 2030 года, отметил глава министерства Константин Чуйченко

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Органам местного самоуправления в России предложат активно развивать цифровые возможности взаимодействия с гражданами. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован в понедельник на сайте агентства.

По его словам, это предусмотрено в разрабатываемом Минюстом совместно с другими ведомствами и региональными властями проекте Основ государственной политики в области развития местного самоуправления на период до 2030 года.

"В этом документе мы отдельно подчеркиваем необходимость развития обратной связи с жителями муниципалитетов, когда решаются вопросы местного значения", - сообщил глава Минюста. По его словам, это предполагает в том числе внедрение инновационных цифровых форматов обмена информацией между органами местного самоуправления и гражданами, использование информационно-коммуникационных технологий и систем электронного взаимодействия.

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РоссияЧуйченко, Константин Анатольевич
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