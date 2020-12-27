"Россети" в 2020 году удвоили количество "умных" счетчиков в Хакасии

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" установила более 5 тыс. интеллектуальных приборов учета электроэнергии на территории Республики Хакасия в 2020 году и довела их число до более 9,6 тыс. штук. Об этом сообщает Telegram-канал группы.

"В 2020 году установлено 5 037 интеллектуальных приборов учета. Всего на конец года в зоне ответственности филиала установлено 9 610 "умных" счетчиков", - говорится в сообщении.

Группа вложила в электросети Хакасии в 2020 году 3,1 млрд рублей. Показатель филиала "Россети Сибирь" в регионе по средней продолжительности (SAIDI) улучшился на 11% по сравнению с 2019 годом, а показатель по частоте (SAIFI) прекращения передачи энергии остался на сопоставимом уровне. Количество технологических нарушений на территории Хакасии в 2020 году снизилось на 10% по сравнению с 2017 годом.

Среди наиболее значимых событий в сетевом комплексе региона группа отмечает завершение модернизации подстанций 500 кВ "Абаканская" и "Означенное" до конца года, а также старт строительства подстанции 220 кВ "Степная" мощностью 80 МВА и второй цепи ЛЭП 220 кВ "Означенное - Степная" в 50 км.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в 2018 году одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье" и "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.