Регионы Дальнего Востока приняли дефицитные бюджеты на 2021 год

ТАСС, 28 декабря. Практически все регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО), за исключением Забайкальского края, окончательно приняли свои главные финансовые документы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Подавляющее большинство региональных бюджетов принято с дефицитом от 245 млн до 20,2 млрд рублей, однако они названы властями социально направленными.

Лидерами в макрорегионе по объему доходов, запланированных на 2021 год, стали Якутия, Приморье, Хабаровский край и Сахалинская область.

Доходная часть бюджета Якутии на 2021 год составит 225,6 млрд рублей, из которых около 40 млрд должно поступить от алмазодобывающей компании "Алроса". Расходы оценены в 226,6 млрд рублей. Таким образом, дефицит ожидается в размере 0,99 млрд рублей. При этом на социально-культурную сферу в 2021 году направят свыше 51% расходов, или 117 млрд рублей. В приоритете расходной части - национальные проекты, на финансирование которых планируется направить 24,8 млрд рублей.

В Приморском крае доходы бюджета в 2021 году должны составить 139,7 млрд рублей, расходы - 144 млрд рублей, дефицит - 4,27 млрд рублей. По оценке правительства и депутатов регионального парламента, несмотря на падение объема доходной части бюджета по отношению к прошлому году (около 4 млрд рублей), сам бюджет остается социально направленным. Так, 1 января предусмотрено увеличение ежемесячной заработной платы бюджетникам, за исключением чиновников, на 5,9% при инфляции в 3,7%, а доля расходов на социально-культурную сферу превысила 63,14%. Кроме того, по итогам общественных слушаний в документе предусмотрено более 6 млрд рублей на исполнение пожеланий жителей края.

Бюджет Хабаровского края депутаты приняли с дефицитом в 7,5 млрд рублей: доходы прогнозируют на уровне 114,9 млрд рублей, расходы - 122,4 млрд рублей. Помимо прочего, средства запланированы на выплаты родителям детей в возрасте от трех до семи лет, региональную социальную доплату к пенсии, единовременную поддержку при рождении первого ребенка, на предоставление жилых помещений детям-сиротам, на создание дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от полутора до трех лет. Также на развитие образования в регионе дополнительно направят 1,5 млрд рублей. Как уточнил первый зампредседателя законодательной думы Хабаровского края Сергей Зюбр, средства на социальный блок не сокращены.

В Сахалинской области планируемые доходы бюджета в 2021 году в сравнении с уходящим годом сократятся на 36,8 млрд рублей - до 109,3 млрд рублей. Расходы запланированы в размере 129,5 млрд рублей с дефицитом 20,2 млрд рублей, или 19,6% от объема собственных доходов. Причиной сокращения стало падение цен на нефть и газ - доходы от разрабатывающих эти месторождения компаний составляли до 65% сахалинского бюджета. В будущем году Сахалинская область впервые с 2014 года выйдет на рынок госзаимствований, власти постараются сохранить финансирование перспективных направлений развития, а бюджет останется также социально ориентированным.

Бюджеты менее 100 млрд рублей

Власти Камчатки единственными в округе уже в ноябре приняли бездефицитный бюджет на 2021 год. Общий объем доходов и расходов составляет 78,072 млрд рублей. Бюджет также сохранил социальную направленность. Расходы на образование, здравоохранение, социальную сферу, спорт и культуру составляют 41,5 млрд рублей - это 53% от общего объема расходов. Почти 1 млрд рублей направят на обеспечение доступным и комфортным жильем населения Камчатского края, около 500 млн рублей - на развитие транспортной инфраструктуры полуострова, примерно 850 млн рублей - на модернизацию первичного звена здравоохранения.

Расходная часть бюджета Чукотского автономного округа составит 49,5 млрд рублей с дефицитом около 245 млн рублей. Почти треть расходов будет направлена на социальную сферу. Почти в 2,5 раза увеличено финансирование жилищных программ, с 1 января 2021 года будут предусмотрены средства на индексацию социальных выплат в размере почти 4%, а с 1 октября планируется индексация на 3,8% окладов работников бюджетной сферы. На реализацию национальных проектов на Чукотке предусмотрено 2,3 млрд рублей, что на 20% больше уровня 2020 года.

Законодательное собрание Амурской области запланировало на 2021 год доходы в 84,4 млрд рублей, а расходы по 14 государственным программам - в 81,8 млрд рублей. Еще 4,9 млрд рублей пойдет на непрограммные расходы, а дефицит бюджета составит 2 млрд рублей. На строительство и ремонт больниц, поликлиник, пришкольных стадионов и социальных учреждений выделено 2,3 млрд рублей. На предоставление жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - 64 млн рублей, на переселение из аварийного жилья многодетных семей в зоне Байкало-Амурской магистрали - 105 млн рублей. Также на 2021 год создан резерв в 1,9 млрд рублей для борьбы с пандемией коронавируса.

Почти под Новый год депутаты Народного Хурала (парламента) Бурятии во втором окончательном чтении приняли бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Доходы республиканского бюджета на 2021 год планируются в размере 80,8 млрд рублей, расходы - в 85,3 млрд рублей, а дефицит составит 4,5 млрд рублей. В структуре расходов более 60% направляется на реализацию социальной политики. В частности, одобрение получила депутатская поправка "100 домов для врачей" по предоставлению компенсационных выплат медицинским работникам по ипотечным кредитам на приобретение или строительство жилья в сельской местности.

В Магаданской области бюджет на 2021 год принят с доходами в 37,7 млрд рублей, расходами в 39 млрд рублей и дефицитом около 1,3 млрд рублей. По словам руководителя фракции КПРФ в Магаданской областной Думе Сергея Гончаренко, многим направлениям в бюджете следующего года будет уделяться гораздо больше внимания по сравнению с предыдущими периодами. Так, вдвое больше денег выделят на обеспечение жильем детей-сирот, проиндексируют стипендии и зарплаты работников бюджетной сферы, предусмотрены средства на помощь городским округам для борьбы с пандемией.

Парламент Забайкальского края остался пока единственным, кто не успел окончательно принять бюджет региона. Согласно принятому в первом чтении документу, доходы края на 2021 год составят 84,3 млрд рублей с ростом на 10,6 млрд рублей к бюджету 2020 года. Общий объем расходов предусмотрен в размере 85,2 млрд рублей - почти на 9 млрд рублей больше, чем в 2020 году. При этом на социальную сферу предусмотрено около 56 млрд рублей, что составляет 65% от всех расходов.