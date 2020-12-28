Эксперты считают, что вакцинация подстегнет восстановление экономики РФ в 2021 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российская экономика в наступающем году будет медленно восстанавливаться после шокового "ковидного" 2020 года, когда весенний карантин не просто затормозил рост ВВП, а привел к его отрицательным значениям. Опрошенные ТАСС эксперты ожидают возобновления роста экономики по мере того, как пандемия COVID-19 будет отступать, но, скорее всего, он окажется ниже официального прогноза Минэкономразвития.

Эксперты предупреждают, что неопределенность сейчас слишком высока, чтобы прогнозировать даже на краткосрочный период. "Из-за локдаунов, "великой самоизоляции" и непонятного дальнейшего маршрута COVID-19 практически не работают никакие прогнозные модели", - поясняет директор центра НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Главные надежды экспертов на 2021 год связаны вовсе не с экономическими факторами, а с вакцинацией - она должна внести определенность и запустить хотя бы восстановительный рост экономики. "Главный повод для осторожного оптимизма в 2021 году - динамика вакцинации. Если она пойдет достаточно высоким темпом, то, как минимум, восстановительный рост неизбежен", - считает доцент кафедры РАНХиГС Сергей Хестанов. "Во всем мире, включая Россию, на первый план для обеспечения компенсационного роста экономики выходят внеэкономические факторы - вакцина и денежный печатный станок", - соглашается Остапкович.

От антикризиса к развитию

Президент России Владимир Путин на традиционной предновогодней встрече с членами правительства призвал как можно скорее переходить от антикризисных действий к стратегической повестке, добиваться видимого улучшения жизни россиян и не списывать ошибки и сбои на трудности из-за пандемии.

В качестве основных драйверов роста экономики страны в 2021 году эксперты называют повышение доходов населения, поддержку пострадавших компаний и отраслей, а также развитие агропромышленного экспорта.

"Есть точки роста, которые может обеспечить правительство: прямая поддержка пострадавших компаний и отраслей, стимулирование конечного потребления и повышение доходов населения", - перечисляет начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Повышение уровня жизни в регионах простимулирует экономику не хуже, чем строительство новых производств, считает директор аналитического департамента инвесткомпании "Регион" Валерий Вайсберг.

"Инвестировать имеет смысл или в расчете на более низкие конечные издержки, или в расчете на рост объемов рынка. Я полагаю, что меры, направленные на повышение уровня и качества жизни в российских регионах, могут принести не меньший эффект, чем строительство нового крупного производства", - отмечает он.

Эксперты в очередной раз подчеркивают, что в наступающем году властям не стоит создавать дополнительной налоговой и административной нагрузки на бизнес. "Для российской экономики основной фактор падения - внешний. Соответственно, восстановление в основном будет зависеть от внешних факторов. Главное - не создавать дополнительной налоговой и регулятивной нагрузки", - говорит Хестанов из РАНХиГС.

"Чем меньше государства будет в экономике, тем лучше. Снижение налоговой нагрузки, реформирование трудового права, чтобы дать большей гибкости работодателям, и масштабные инвестиции в инфраструктуру могли бы дать ускорение нашей экономике", - соглашается управляющий партнер департамента финансового консультирования "Делойт" СНГ Александр Соколов.

Одним из ключевых драйверов роста экономики в следующем году может стать сельское хозяйство, которое позволит снизить зависимость от экспорта углеводородов, полагает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. "Нельзя не упомянуть российское сельское хозяйство, продемонстрировавшее в первой половине текущего года беспрецедентный рост объемов экспорта в 18% относительно аналогичного периода прошлого года - отрасль является одной из важнейших точек роста экономики России в парадигме снижения зависимости экономики от экспорта углеводородов", - утверждает он.

Причем эксперты ожидают не только внутреннего, но и восстановления экономик внешнеторговых партнеров России, ведь на нефтегазовый экспорт по-прежнему приходится значительная доля доходов российского бюджета. "По мере выхода из глобальной пандемии и восстановления мировой экономики будет расти спрос на сырье, что, как мы ожидаем, должно помочь восстановлению экспорта", - говорит макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Рост экономики не превысит 3%

По оценкам экспертов, российский ВВП в 2021 году вырастет на 2,9% после падения на 3,8% по итогам этого года (прогноз Минэкономразвития). Столь резкий скачок будет вызван преимущественно эффектом низкой базы 2020 года.

Консенсус-прогноз составлен по результатам опроса банка "Зенит", "ВТБ капитал", Райффайзенбанка, SberCIB Investment Research, УК "Открытие", ИК "Регион", РАНХиГС и НИУ ВШЭ. Максимальный рост ВВП - на 4,5% - прогнозирует РАНХиГС, а минимальный - на 2,3% - банк "Зенит" и Райффайзенбанк.

Минэкономразвития же ожидает, что экономика РФ в 2021 году вырастет на 3,3%, а инфляция составит 3,7%.

"Наш базовый сценарий предполагает, что в 2021 году экономика начнет активно наверстывать потери этого года и в итоге сможет вырасти на 2,3%. Отметим, что порядка 0,3 процентного пункта в этой цифре - это эффект низкой базы прошлого года", - говорит Мурашов из Райффайзенбанка.

С ним согласен и Вайсберг из ИК "Регион". "Что касается общеэкономической ситуации, то, скорее всего, внутренний спрос продолжит восстанавливаться темпами, опережающими динамику внешнего спроса: основной торговый партнер России - Европа, где постпандемический рост будет слабым и неустойчивым. Поэтому ожидать очень высоких темпов роста российского ВВП сейчас оснований нет", - поясняет эксперт.

Согласно консенсус-прогнозу, инфляция в России в 2021 году составит 3,9%, курс доллара - 74,12 рубля, а среднегодовая цена на нефть - $47,38 за баррель.

Максимальный уровень инфляции - 4,3% - ожидают в РАНХиГС и ВШЭ, минимальный - 3,5% - в SberCIB Investment Research. Максимальную цену на нефть - $55 за баррель - прогнозирует SberCIB Investment Research, а минимальную - $41 за баррель - банк "Зенит".

Хуже не будет, но и сильно лучше тоже

Эксперты полагают, что пандемия коронавируса и сопутствующие вызовы продолжат оказывать сильное влияние на экономику России в 2021 году. По словам Евстифеева из банка "Зенит", снижение доходов и накоплений населения, ухудшение ситуации на рынке труда, а также негативное влияние пандемии на ряд отраслей экономики будут основными проблемами в ближайшее время. "Все эти проблемы не могут разрешиться быстро, поэтому говорить о скором восстановлении к докризисным уровням пока нельзя", - считает он.

Российская экономика столкнется в 2021 году с проблемами, которые были отложены из-за пандемии коронавируса, уверен экономист "ВТБ капитала" по России и СНГ Александр Исаков.

"Например, в области торговли интеллектуальной собственностью, открытости внутренних рынков и так далее. Более того, их придется решать странам, которые в текущем году значительно увеличили размеры государственного долга, и использовать накопленное ранее пространство для бюджетных маневров", - полагает он.

Достаточно пессимистично настроен и Соколов из "Делойт" - по его мнению, как минимум первая половина 2021 года будет крайне непростой. "Многое зависит от того, насколько будет эффективна вакцинация от COVID-19 и за какое время ее можно будет провести. Резюме - хуже не станет, но и резкого восстановления ожидать не стоит", - подытоживает он.

"Пандемийный пресс" ослабнет

Ряд экспертов, напротив, с оптимизмом смотрит в 2021 год: по их оценкам, давление на экономику существенно ослабнет, так как властям удастся взять ситуацию под контроль, начав массовую вакцинацию.

"Очевидно, что российская экономика, как и весь мир, ожидают положительных сдвигов от наступающего 2021 года. И ожидания эти небезосновательны. Мир начинает выходить из-под "пандемийного пресса", - указывает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Такого же мнения придерживается начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. По его словам, эффект внезапности от пандемии коронавируса уже прошел - сейчас власти готовят механизмы для восстановления экономической активности.

Кроме того, массовая вакцинация позволит минимизировать риски новой волны заражений и давления на экономику, добавляет эксперт.

"Заявления об успешном тестировании, сделанные как в России, так и за ее пределами - ключевой шаг, уже успевший спровоцировать рост деловой активности во всем мире. А переход от декларативно информационного воздействия к фактическому применению вакцины и, как следствие, выходу из эпидемиологических ограничений бизнес-деятельности в широком понимании - наиболее реальный сценарий уже для первой половины 2021 года", - считает Чередниченко.

Нормализацию показателей экономики прогнозируют и в "ВТБ капитале". Так, по словам Исакова, российскую экономику ждет сокращение безработицы, рост занятости и заработных плат.

"Например, по нашим оценкам, безработица может оказаться порядка 5,5% уже в первой половине 2021 года, а также замедление роста цен до темпов, близких к 3% в годовом сопоставлении во втором квартале", - резюмирует он.