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В ЦБ сообщили, что не проводили операций по продаже валюты с расчетами 25 декабря

Банк России не стал продавать валюту на внутреннем рынке впервые с 12 ноября

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Банк России впервые с 12 ноября не стал продавать валюту на внутреннем рынке (с расчетами 25 декабря) в рамках упреждающих мер по снижению волатильности, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 24 декабря, составлял 6,3 млрд рублей.

С 10 марта ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 646,8 млрд рублей.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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