В ФРГ заявили, что не изменят позицию по "Северному потоку - 2" при смене руководства США

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ не изменит свою позицию по проекту строительства газопровода "Северный поток - 2" и при смене руководства США. Об этом заявил глава германского МИД Хайко Маас в опубликованном в понедельник интервью агентству DPA.

"Не нужно поднимать тему европейского суверенитета, если под этим подразумевается то, что мы в дальнейшем должны делать все только так, как того хочет Вашингтон", - сказал он, коснувшись вопроса реализации проекта в контексте предстоящей инаугурации следующего главы администрации США 20 января 2021 года. "Федеральное правительство не изменит свою позицию по "Северному потоку - 2", - заверил Маас.