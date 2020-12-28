ФАС направила в правительство отрицательный отзыв по дифференциации тарифов ФСК

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила письмо в правительство РФ с негативным отзывом по выравниванию тарифов на передачу по магистральным сетям с тарифами распределительных сетей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

"Глава ФАС России Максим Шаскольский действительно направил письмо в правительство РФ с негативным отзывом о дифференциации тарифа ФСК (входит в группу "Россети"). Ранее ведомство неоднократно выражало свою отрицательную позицию по данному вопросу", - сообщили в службе.

В частности, заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев заявлял, что служба оценивала предложения по дифференциации тарифов и отмечала существенные негативные социально-экономические последствия.

"Данная мера приведет к резкому росту тарифов услуг ФСК для прямых потребителей, в том числе тепличных хозяйств и предприятий агропромышленного комплекса, предприятий добывающей и химической промышленности, металлургии", - уточнили в ФАС.

Резкое изменение тарифов для энергоемких производств приведет к банкротству предприятий, снижению конкурентоспособности товаров на международных рынках и падению экспортных поставок соответствующих товаров за рубеж, и, как следствие, снижению внутреннего валового продукта страны, пояснили в ФАС.

Также предлагаемые инициативы очевидно приведут к снижению спроса на электрическую энергию (мощность) на оптовом и розничном рынках в связи с переходом потребителей на собственную генерацию.

"В условиях снижения спроса на услуги по передаче электрической энергии в централизованной системе необходимо оптимизировать затраты сетевых организаций, повышая экономическую и технологическую эффективность. Снижение потерь в электрических сетях, преодоление тренда старения оборудования, оптимизация инвестиционных мероприятий и их стоимости - вот основные задачи в электросетевом комплексе", - пояснили в службе.

В "Россетях" ТАСС сообщили, что "Россети" традиционно не комментируют переписку ФОИВ.

Представитель одной из компаний, входящей в "Сообщество потребителей энергии", сообщал ТАСС, что дифференциация тарифов ФСК не поможет в решении проблем перекрестного субсидирования, а только переложит ее на плечи крупных промышленных потребителей. В результате реализации этой инициативы, а также введения платы за резерв мощности дополнительная нагрузка на промышленные предприятия составит около 140 млрд рублей в год.