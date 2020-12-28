Индекс DAX вырос до самого высокого уровня в своей истории на фоне начала вакцинации в ЕС

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, вырос в понедельник в первые часы торгов на 1,2%, до самого высокого уровня в своей истории - 13 753,37 пункта. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.

Предыдущий рекорд был установлен 20 февраля 2020 года. Тогда DAX достиг 13 795,24 пункта.

По мнению аналитиков, рост связан с достижением торгового соглашения с Великобританией и началом вакцинации против коронавируса в Евросоюзе.

24 декабря Брюссель и Лондон достигли компромисса по тексту соглашения о партнерстве после Brexit. По словам главного переговорщика от ЕС по Brexit Мишеля Барнье, документ предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный взаимный доступ к территории, морскому и воздушному пространству и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Он также отметил, что стороны обеспечат своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга. Брюссель и Лондон отказались от координации действий в сфере внешней политики, санкционных режимов и обороны.

В воскресенье в Германии, как и во многих других государствах ЕС, официально началась вакцинация против коронавируса, хотя первую прививку в ФРГ сделали еще 26 декабря. Как сообщил министр здравоохранения страны Йенс Шпан, Германия до конца текущего года получит более 1,3 млн доз вакцины, разработанной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.