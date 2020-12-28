Россельхознадзор с помощью системы ветсертификации обнаружил 3 тыс. фантомных площадок

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор с помощью системы ветеринарной сертификации "Меркурий" обнаружил в 2020 году более 3 тыс. фантомных площадок, говорится в сообщении ведомства.

"Так, по состоянию на 25 декабря с начала 2020 года Россельхознадзором выявлено 3 026 предприятий-фантомов, из них 1 492 несуществующих производственных предприятия и 1 534 компании, осуществляющие торговлю и хранение продукции", - отмечается в сообщении

По данным ведомства, больше всего несуществующих площадок обнаружило московское управление Россельхознадзора, а также по Московской и Тульской областям - 495. Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям зафиксировало 342 предприятия-фантома, управление по Рязанской и Тамбовской областям - 202. С начала декабря в России выявлено 129 несуществующих предприятий.

В Россельхознадзоре добавили, что "Меркурий" также позволяет выявлять нарушения, допускаемые уполномоченными лицами предприятий и государственными ветеринарными врачами при выпуске в оборот подконтрольных товаров, а также фиксировать факты оформления электронных ветеринарных сертификатов на просроченные товары, подмену в документах информации о производителе, отсутствие в сертификатах сведений об использованном сырье.