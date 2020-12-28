Авиакомпания "Сила" готова выполнять рейсы в Белокуриху в случае их субсидирования

ИРКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("Сила") готова открыть прямые рейсы из Новосибирска, Томска, Кемерова и Новокузнецка в алтайский город-курорт Белокуриха, если они будут субсидироваться государством. Об этом в понедельник сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании Андрей Богданов.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 21 декабря заявил, что намерен обратиться в Росавиацию и инициировать субсидирование рейсов из города-курорта Белокурихи, который ежегодно посещают не менее 200 тыс. гостей, в другие города Сибири. Полпред отметил, что спрос на такие рейсы есть.

"Я знаю, что сейчас среди субъектов ведется работа по выделению нам денег. Вступив в софинансирование с Росавиацией по федеральной программе, ожидаем, что у нас начнутся рейсы из Новосибирска, Томска, Кемерова и, возможно, Новокузнецка в Белокуриху напрямую", - сказал Богданов.

Курорт федерального значения Белокуриха расположен в Алтайском крае в 227 км по трассе от аэропорта региона в Барнауле. Аэропорт в соседней Республике Алтай находится в 67 км от курорта. 3 июля авиакомпания "Сила" открыла рейс из аэропорта Горно-Алтайска (Республика Алтай) до аэродрома курорта, с 10 августа открыт рейс из Томска через Барнаул в Белокуриху.

Новые самолеты

Авиакомпания также рассчитывает в январе 2021 года получить в пользование по договору лизинга три двухмоторных самолета L-410 и в феврале начать выполнять рейсы на них. В ноябре "Сила" подписала соглашение с ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" о передаче в лизинг трех самолетов L-410 до конца 2020 года. Однако из-за пандемии сроки передачи воздушных судов сдвинулись. Каждый самолет рассчитан на 19 пассажиров.

"Самолетов L-410 у нас сейчас три, и три, я думаю, в январе получим. Пока оформим сертификат летной годности, и в феврале они встанут на трассу. Они, прежде всего, заменят самолеты Ан-28 в Иркутске и Томске. Кроме того, у нас есть программа по развитию авиаперевозок в Республике Алтай, в Амурской области", - сказал Богданов.

Он также уточнил, что сейчас в парке авиакомпании четыре самолета Ан-28.

L-410 - один из самых распространенных в мире пассажирских самолетов для местных авиалиний. Его регулярная эксплуатация началась в 1971 году, в чешских Куновицах было построено более 1,1 тыс. машин различных модификаций, 862 из них были поставлены в СССР. Самая современная модификация способна перевезти до 19 пассажиров. С 2018 года L-410 производится на Уральском авиазаводе.

Авиакомпания "Сила" базируется в Магадане. В 2014 году получила сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих перевозок. Парк состоит из самолетов Ан-28 и L-410. Осуществляет полеты в Сибири и на Дальнем Востоке.