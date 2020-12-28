Кабмин продлил программы льготного лизинга и автокредитования

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство продлит сроки действия программ льготного лизинга и автокредитования до конца 2023 года. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Правительство продлевает срок действия программ по льготному лизингу и автокредитам до конца 2023 года", - сказал председатель правительства. Он уточнил, что эти программы "распространяются на семейные легковые автомобили, грузовики малой мощности и тягачи, произведенные или собранные в России".

"В бюджете на 2021 год предусмотрены средства банкам и лизинговым организациям на компенсацию выпадающих доходов, всего более 12,5 млрд рублей", - отметил Мишустин. "Рассчитываем, что благодаря этим мерам гражданам и бизнесу будет проще приобретать автотранспорт", - подчеркнул премьер-министр.

Сейчас спрос на автомобили российского производства Минпромторг поддерживает программами льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Летом 2020 года министерство расширило их параметры: теперь купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений и семьи с одним ребенком (ранее только семьи с двумя детьми) и граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in. Также действуют программы льготного лизинга "Русский тягач" и "Свое дело" и новая программа "Доступная аренда", которая, по мнению Минпромторга, стимулирует развитие услуг каршеринга.