Кабмин направляет более 16 млн руб. на поддержку образовательного кредитования

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство России выделяет более 16 млн рублей на поддержку образовательного кредитования. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в понедельник на совещании с вице-премьерами.

"Сегодня дополнительно направим на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по образовательным кредитам, более 16 млн рублей", - сказал он.

По словам Мишустина, программа господдержки образовательного кредитования расширяется по поручению президента РФ Владимира Путина. Премьер напомнил, что в 2020 году ставка таких кредитов была снижена до 3%. "Эта мера оказалась очень востребованной, такие условия позволяют тем, кто обучается на платной основе, серьезно сократить расходы на образование", - подчеркнул глава кабмина.