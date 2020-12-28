Правительство в 2021-2023 годах направит на развитие радиоэлектроники 350 млрд рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ направит 350 млрд рублей на развитие радиоэлектронной промышленности в 2021-2023 годах, заявил вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

"С 2021 по 2023 год, в трехлетке, на это направление [радиоэлектронику] будет направлено 350 млрд рублей. Таких денег отрасль не получала никогда. Ждем динамичного развития этой отрасли. И как результат, более широкое присутствие продукции этой отрасли в первую очередь на внутреннем рынке", - сказал он.

Борисов также отметил, что 2020 год стал переломным для развития радиоэлектронного комплекса из-за пандемии коронавируса. По его словам, произвести цифровизацию экономики невозможно без отечественной радиоэлектронной промышленности. "В этом году принята новая актуализированная стратегия развития данного направления. Она предусматривает: кратное увеличение объектов выручки, мероприятия по воссозданию российской радиоэлектронной промышленности, а также кратное расширение дизайн-центров", - добавил вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что Россия еще не обладает необходимыми технологиями, позволяющими делать микропроцессоры, которые установлены в современных гаджетах. "Нашу жизнь сегодня окружает такое количество интеллектуальных приборов, и они, к сожалению, китайского или какого-то производства, которые мы абсолютно точно можем делать и у себя. Вот о чем идет речь", - резюмировал он.