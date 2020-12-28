В Восточной Сибири к 2024 году планируют построить 2 тыс. км ЛЭП и три электростанции

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Строительство 2 тыс. км линий электропередачи, а также возведение и реконструкция трех электростанций запланировано для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Что касается Восточной Сибири, у нас там тоже на сегодняшний день достаточно собственной генерации, но есть задача расширения пропускных мощностей Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской железнодорожной магистрали и увеличения объемов перевозок. Это в свою очередь влечет потребность в увеличении подключений к энергетике. Поэтому уже запланировано на период до 2024 года строительство более 2 тыс. км линий электропередачи, а также строительство и реконструкция трех крупных электростанций", - отметил Новак.

Ранее правительственная комиссия одобрила оптимизированный план энергоснабжения Восточного полигона РЖД, который был предложен Минэнерго. Обновленный план предполагает отказ от строительства новых тепловых электростанций в Советской Гавани (260 МВт) и на юге Приморского края (280 МВт) в пользу модернизации Приморской ГРЭС и расширения Партизанской ГРЭС с увеличением установленной мощности на 280 МВт. Реализация плана позволит достичь итоговой экономии на уровне 38 млрд руб.

Вице-премьер добавил, что в настоящее время в России созданы достаточно большие резервы в энергетических мощностях. При этом строительство новой генерации происходит, например, в Краснодарском крае, где отмечен значительный рост энергопотребления.