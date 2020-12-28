Индексы на биржах США выросли на фоне подписанного Трампом проекта бюджета

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Индексы на фондовой бирже Нью-Йорка выросли в начале торговой сессии в понедельник на фоне подписанного действующим президентом США Дональдом Трампом проекта бюджета на 2021 финансовый год. Соответствующие данные приводятся на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 70,04 пункта (0,23%), до 30 199,87 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, набрал 13,05 пункта (0,35%) и оказался на отметке 3 703,06 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 33,62 пункта (0,26%), до 12 804,73 пункта.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI после открытия торгов выросла на 0,62%, до $48,52 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,53%, до $1 893,10 за тройскую унцию.

"Мы неожиданно заключили сделку по стимулированию [экономики]. С экономической точки зрения, это серьезная поддержка во время текущего трудного зимнего периода, - полагает специалист инвестиционной компании PineBridge Investments Хани Редха, мнение которой приводит газета The Wall Street Journal в своей электронной версии. - Рынки по-прежнему настроены конструктивно".

В воскресенье вечером действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября) общим объемом до $2,3 трлн, включающий в себя пакет мер стимулирования экономики почти на $900 млрд в связи с пандемией. Одобрение президентом этого документа позволяет избежать так называемого шатдауна - частичной приостановки работы правительства, которая могла бы начаться во вторник и затронула бы несколько миллионов госслужащих, если бы не была принята дополнительная временная резолюция о продлении финансирования. Кроме того, принятие бюджета позволяет продлить действие двух программ помощи безработным в условиях пандемии, срок действия которых истек в ночь с субботы на воскресенье.