США продлили отмену пошлин на ряд медтоваров из Китая

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Аппарат торгового представителя США сообщил о продлении отмены таможенных пошлин на некоторые медицинские принадлежности из Китая до 31 марта 2021 года. Об этом говорится в уведомлении ведомства, опубликованном в понедельник в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

"В предыдущих уведомлениях [сообщалось], что Аппарат торгового представителя изменил действие статьи 301 о расследовании действий, политики и практик Китая, касающихся передачи технологий, интеллектуальной собственности и инноваций, путем отмены дополнительных пошлин на определенную медицинскую продукцию для борьбы со вспышкой COVID-19, - отмечается в тексте. - Уведомление гласит о решении Аппарата торгового представителя продлить исключения для определенной продукции и ввести дальнейшие изменения по отмене пошлин [в рамках] статьи 301 для дополнительной продукции в связи с борьбой с COVID-19".

"Исключения будут продлены до 31 марта 2021 года. Изменения, исключающие дополнительные товары, будут действовать с 1 января по 31 марта 2021 года", - говорится в документе.

Как сообщала в марте газета The Wall Street Journal, речь, в частности, идет о медицинских халатах, одноразовых перчатках, простынях, пакетах для отходов.