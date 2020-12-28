Татарстан привлек 27 млрд рублей в экономику региона при поддержке Фонда моногородов

КАЗАНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Созданная в Татарстане при поддержке Фонда моногородов транспортная и инженерная инфраструктура позволила привлечь в экономику региона 27 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба госкорпорации ВЭБ.РФ.

"Более 27 млрд рублей инвестиций привлекли в экономику Татарстана благодаря построенной в моногородах транспортной и инженерной инфраструктуре при финансовой поддержке Фонда Моногорода.РФ. Это позволило создать новые предприятия, обеспечить свыше 7 тыс. человек рабочими местами и сформировать привлекательные условия для инвесторов, которые планируют реализацию своих проектов в моногородах региона", - говорится в сообщении.

При поддержке Фонда построены инфраструктура к оптово-распределительному центру X5 Retail Group в Елабуге, сети электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также автомобильная дорога для промплощадки в Зеленодольске, инфраструктура в промышленной зоне Набережных Челнов и к двум заводам стиральных машин и кухонного оборудования Haier, инженерные коммуникации к предприятиям в Нижнекамске. Общий объем выделенных Фондом средств на инфраструктуру составил более 2,5 млрд рублей, и на 1,5 млрд рублей выдано беспроцентных займов для реализации инвестпроектов.

"Благодаря системной работе с Фондом моногородов четыре муниципальных образования Татарстана существенно обновили инфраструктуру. Соглашение о софинансировании в строительстве и реконструкции прибавили конкурентности таким площадкам, как Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск. Там сегодня сосредоточены крупные инвестиционные проекты и, как следствие, созданы новые рабочие места. Инфраструктура, которая была создана благодаря поддержке Фонда моногородов, позволила создать 7 486 рабочих мест, привлечь инвестиции на 27 млрд рублей", - отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.

По словам Минниханова, на моногорода Татарстана приходится четверть экономически активного населения республики, поэтому системная поддержка моногородов должна продолжаться.

Ранее правительство сообщило о масштабной реформе институтов развития, в ходе которой планируется ликвидация восьми организаций, в том числе Фонда моногородов. Ожидается, что полномочия Фонда будут распределены между госкорпорацией ВЭБ.РФ и федеральными министерствами.