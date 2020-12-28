В Белоруссии заявили, что межбюджетные расчеты за нефть с РФ на 2021 г. не рассматриваются

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Механизм межбюджетного трансферта при расчетах за нефть с Россией на 2021 год не рассматривается. Об этом сообщил в понедельник журналистам министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов.

Механизм, который был согласован на текущий год, компенсирует Белоруссии премию российским компаниям - поставщикам нефти, включенную в цену поставок. "По текущему периоду основные решения [по поставкам нефти] приняты, как компенсаторный фактор какой-то межбюджет в данном случае мы в текущем году не рассматриваем на будущее", - приводит слова Селиверстова агентство БелТА.

По его словам, на 2021 год контракты на поставку нефти подписаны "на похожих, но немного других условиях, то есть там нет этой бюджетной составляющей".

В свою очередь первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко сообщил, что Белоруссия получит 90% годовой суммы межбюджетного трансферта (предусмотренного в 2020 году) в этом году, оставшуюся часть за декабрь - в следующем году.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 17 декабря сообщил, что Минск подписал контракты с рядом крупных поставщиков нефти в 2021 году, а до конца года будут подписаны все контракты. При этом, по его словам, объем поставок будет определяться экономической целесообразностью, но "российская сторона готова поставить объем под максимальные потребности - до 18 млн тонн".

Москва и Минск лишь в конце марта 2020 года смогли договориться по вопросу формирования цены поставляемой в республику российской нефти в текущем году, так как Белоруссия отказалась уплачивать российским компаниям премию к рыночной цене на поставляемое сырье. Из компаний РФ поставки продолжила с начала 2020 года только группа "Сафмар" Михаила Гуцериева. На этом фоне Белоруссия начала закупать нефть у альтернативных поставщиков в Саудовской Аравии, Норвегии, Азербайджане, США. В конце марта возобновились поставки нефти от крупных российских компаний, так как стороны достигли договоренности, по которой российские компании согласились снизить размер премии с $11,7 до $4,7 за тонну, причем эти средства должны были компенсироваться из российского бюджета (урегулироваться межбюджетными расчетами).