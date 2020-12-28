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Эрдоган: Турция и Великобритания 29 декабря подпишут соглашение о свободной торговле

Ранее о намерении двух государств подписать такое соглашение сообщала британская газета Financial Times

АНКАРА, 28 декабря. /ТАСС/. Турция и Великобритания подпишут соглашение о свободной торговле 29 декабря, заявил в понедельник президент республики Тайип Эрдоган.

"Я хочу поделиться с вами важным событием с точки зрения нашей внешней торговли. Процесс выхода Великобритании из ЕС начинается в четверг. После долгих переговоров мы с Великобританией достигли стадии подписания соглашения о свободной торговле. Завтра оно будет подписано", - сказал президент на пресс-конференции в Анкаре.

Ранее о намерении двух государств подписать данное соглашение сообщала британская газета Financial Times.

Теги
ТурцияВеликобританияЭрдоган, Реджеп Тайип
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