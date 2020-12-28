Общественная палата предложила продлить эксперимент по маркировке воды до конца 2021 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Общественная палата России предложила продлить эксперимент по маркировке упакованной питьевой воды до конца 2021 года и направила обращения на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы Минпромторга Дениса Мантурова. Копия обращений есть в распоряжении ТАСС.

"Участники мероприятия (по обсуждению ситуации на рынке упакованной питьевой воды - прим. ТАСС) предложили рассмотреть возможность продления до конца 2021 года сроков проведения эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной питьевой воды", - отмечается в сообщении.

Как напоминается в письме, проходящий эксперимент направлен на тестирование способов нанесения маркировки и дальнейшей прослеживаемости упакованной воды от момента производства или импорта до выбытия из оборота. Период проведения эксперимента - с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года.

В документе также сообщается о том, что ежегодные затраты на приобретение кодов маркировки для всех производителей могут составить более 8 млрд рублей. Для реализации процесса маркировки готовой продукции на заводах по производству безалкогольных напитков, минеральных и бутилированных вод также необходимо будет дооснастить производственные линии дополнительным оборудованием для нанесения цифрового кода на продукцию. По оценке экспертов, стоимость дооснащения каждой производственной линии может составить около 9,5 млн рублей. "В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, внедрение обязательной маркировки средствами идентификации упакованной воды может нанести серьезный вред не только индустрии напитков, но и экономике страны в целом", - говорится в документе.

В письме говорится о том, что участники отрасли попросили оказать им ряд мер поддержки, в том числе предоставить субсидии производителям безалкогольных напитков, минеральных и бутилированных вод на возмещение затрат на дооснащение производственных линий необходимым оборудованием и программно-аппаратными комплексами для цифровой маркировки товаров. Они также говорят о необходимости субсидирования процентных ставок по займам на приобретение программно-аппаратных комплексов, используемых для нанесения маркировки, предоставлении лизингополучателям-производителям напитков скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и (или) оборудования для маркировки, предоставлении субсидий на компенсацию документально подтвержденных арендных платежей и затрат на оплату услуг по электроснабжению производителям напитков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Позиция ЦРПТ

Как сообщил ТАСС руководитель товарной группы "Вода" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) Кирилл Волков, эксперимент по маркировке бутилированной воды идет в плановом режиме, технологии маркировки апробированы более чем на 30 предприятиях по всей стране. "Протестированы основные типы форм-факторов и линий по способу автоматизации, 3 из 4 типов по скорости линий. Выработаны решения для микро-, малых-, средних предприятий, в высокой стадии прорабатываются решения для крупных. Протестированы процессы движения маркированной продукции между участниками и выбытие, в том числе на кассе", - сообщил он.

По его словам, с импортерами ведется работа по обеспечению методологической базы для импортной продукции. Оператор изначально выступал за участие крупнейших производителей в эксперименте, в том числе и в рамках их участия в рабочих группах. Эксперимент как раз направлен на минимизацию затрат производителей и других участников оборота, пояснил Волков.

Он отметил, что стоимость оснащения зависит от особенностей предприятия, способов нанесения кодов, уровня автоматизации и так далее. Например, для малых предприятий со скоростью производства до 500 единиц в час оснащение - от 30 до 120 тыс. рублей. "Как и в молочной отрасли, есть возможность заказа печати кодов на упаковке в типографии - это освобождает предприятия от установки печатающего оборудования", - добавил Волков.