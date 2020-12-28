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Кабмин Украины отменил льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января

Теперь первые 100 кВт будут стоить 1,68 гривны за кВт/ч вместо 0,9 гривны за кВт/ч

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины в понедельник на внеочередном заседании отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января. Теперь первые 100 кВт будут также стоить 1,68 гривны за кВт/ч вместо 0,9 гривны за кВт/ч.

На заседании Кабмина, которое транслировалось в YouTube, с такой инициативой выступил новоназначенный и.о. министра энергетики Юрий Витренко, занимавший ранее пост исполнительного директора "Нафтогаза Украины".

"Проект Минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии предусматривает продление с 1 января по 31 марта 2021 года спецобязательств, установление на период до 31 марта фиксированной цены для бытовых потребителей в размере 1,68 гривны кВ/ч с НДС", - представил проект решения Витренко.

Члены правительства поддержали проект постановления, отменив тем самым льготный тариф.

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