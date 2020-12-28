Газпромбанк и ВЭБ.РФ предоставили долгосрочные инвестиции компании "Управление отходами"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Газпромбанк (ГПБ) И ВЭБ.РФ обеспечили сопровождение сделки по привлечению инвестиций в компанию АО "Управление отходами" для финансирования новых инвестиционных проектов и улучшения структуры кредитного портфеля компании, следует из совместного пресс-релиза ГПБ и ВЭБ.РФ.

Также, для АО "Управление отходами" открыта кредитная линия на сумму более 10 млрд рублей, говорится в пресс-релизе. "Состоявшаяся M&A сделка по покупке крупного федерального концессионного игрока в сфере ТКО (твердые коммунальные отходы - прим. ТАСС) демонстрирует взросление рынка ГЧП проектов в России. Мы рады принимать участие в развитии новых отраслевых трендов и реализовывать нетиповые сделки. Более того, данный проект является социально значимым и соответствует принципам устойчивого развития (ESG), которые разделяет Газпромбанк", - отметил исполнительный вице-президент - начальник департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер.

По словам первого заместителя председателя ВЭБ.РФ, члена правления Николая Цехомского, реализация проектах в сфера городской экономики и экологии относятся к приоритетам инвестирования ВЭБ.РФ. Также, Цехомский заявил, что ВЭБ.РФ рассчитывает на возможность использования обширного опыта АО "Управление отходами" в целях "организации эффективной системы обращения с ТКО и в других регионах", что поспособствует развитию отрасли, улучшению качества жизни населения, а также достижению национальной цели 2030 года по 100% сортировки ТКО и уменьшению захоронений в два раза.

"При нашей поддержке формируется крупный игрок на рынке обращения ТКО, который уже реализовал 8 концессий в шести регионах. Кредитные средства, в том числе будут направлены на создание новых объектов в соответствии с заключенными концессионными соглашениями", - отметил Николай Цехомский.

Генеральный директор АО "Управление отходами" Алексей Колдунов добавил, что в компании считают сферу обращения с ТКО одной из "наиболее перспективных в новой экономике и будет драйвером ее роста в ближайшие десять лет".

"Мы планируем активно развивать деятельность компании в соответствии с принципами ответственного инвестирования и всемерно способствовать реализации целей национального проекта "Экология". Синергия накопленного опыта в предыдущий период, инновационных подходов новой команды, качественного консультационного сопровождения и дополнительного инвестиционного ресурса, предоставленного синдикатом банков, является гарантом реализации наших амбициозных планов", - заявил Алексей Колдунов.

О компании

АО "Управление отходами" - крупнейшая в России группа концессионных компаний в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На данный момент группа компаний реализует восемь концессионных соглашений в шести субъектах РФ, в четырех регионах компании группы выполняют функции региональных операторов. Ежегодный годовой оборот ТКО составляет свыше 3 млн тонн в год. Деятельность АО "Управление отходами" покрывает территории, на которых проживает более 7 млн человек.