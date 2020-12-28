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Саудовский банк выплатит США $653 тыс. за нарушение рестрикций по Сирии и Судану

Нарушения, заключавшиеся в проведении транзакций через американскую систему, произошли с 7 ноября 2011 года по 28 августа 2014 года

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Саудовский Национальный коммерческий банк достиг договоренности с Минфином США о выплате $653 тыс. за проведение операций, связанных с Сирией и Суданом. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении американского ведомства.

В отношении Сирии и Судана введены односторонние рестрикции США.

"Базирующийся в Джидде Национальный коммерческий банк согласился выплатить $653,3 тыс. в качестве урегулирования вопроса об ответственности за 13 эпизодов нарушений санкций по Сирии и Судану. Нарушения, заключавшиеся в проведении транзакций через американскую систему, имели место с 7 ноября 2011 года по 28 августа 2014 года", - отмечается в тексте. Общий объем совершенных операций, по данным Минфина, составил $5,9 млн.

По утверждению американской стороны, в результате выгоду получили сирийские и суданские контрагенты.

Односторонние рестрикции США не являются легитимными с точки зрения международного права.

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