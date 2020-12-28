Курганские власти создадут к 2022 году промышленный парк за 300 млн рублей

ТАСС, 28 декабря. Курганские власти планируют построить до конца 2021 года промышленный парк "Курган Энергомаш" в административном центре площадью 8 га с созданием 100 рабочих мест. На его создание понадобится 300 млн рублей, сообщил заместитель губернатора региона Владимир Архипов на своей странице во "ВКонтакте" в понедельник.

"Провели заседание комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру их поддержки. Приняли решение об оказании поддержки ООО "Курган Энергомаш" для строительства помещений и инфраструктуры промышленного парка общей площадью 8 га. До конца 2021 года планируется подведение сетей водоотведения и водоснабжения к земельным участкам, первичное обустройство, строительство 7,5 тыс. кв. м новых производственных помещений на участке 1,9 га и создание не менее 100 рабочих мест. При этом на создание парка будет затрачено более 300 млн рублей", - написал Архипов.

Он отметил, что площадка станет четвертым индустриальным парком в области. Всего же власти планируют построить семь индустриальных парков и создать не менее 2 тыс. рабочих мест в регионе в дальнейшем.

В правительстве области уточнили, что парк будет создан на базе предприятия "Темпер".

"Темпер" занимается серийным производством арматуры, выпуская более 40 тыс. кранов в месяц. Здесь работают около 150 человек. В прошлом году заводу исполнилось пять лет: в этот год компания выпустила миллионный кран, открыла поставки в Венгрию, Сербию, Болгарию, Катар и открыла представительство в Эстонии.