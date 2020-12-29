Фондовые торги в США завершились ростом

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Ростом основных котировок завершилась в понедельник сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже в свете подписания президентом США Дональдом Трампом проекта бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), включающего пакет мер стимулирования экономики.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, три ключевые индекса обновили максимумы. Dow Jones повысился на 204,10 пункта (0,68%) и установился на отметке 30 403,97 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 32,30 пункта (0,87%) и оказался на отметке 3 735,36 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 94,69 пункта (0,74%), до 12 899,42 пункта.

Как констатировал специалист по инвестициям американской аналитической компании PineBridge Investments Хэни Реда, рост обусловлен одобрением нового пакета мер стимулирования экономики страны объемом почти $900 млрд в свете пандемии. "С экономической точки зрения, это помощь в преодолении трудного зимнего периода", - приводит его слова газета The Wall Street Journal. По мнению специалиста, "на рынке будет конструктивный настрой".

Нефть марки WTI подешевела. К 16:58 по времени Восточного побережья США (00:58 мск) цена поставок энергоносителя в феврале снизилась на $0,53 (1,10%), до $47,70.