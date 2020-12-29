Силуанов: нефтяники сохранят добычу нефти, несмотря на рост налоговой нагрузки с 2021 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ужесточение налоговых условий для российских нефтяников действительно может привести к снижению добычи на затронутых новациями проектов. Однако компании смогут компенсировать это падение за счет более рентабельных месторождений и смягчения ограничений по сделке ОПЕК+. Такое мнение журналистам высказал глава Минфина Антон Силуанов.

"Когда мы делали все эти налоговые изменения [для нефтяной отрасли] на следующий год, то мы исходили из того, что нефтяники нас надули, и требовалось восстановить справедливость. Вот по НДД (налог на дополнительный доход - прим. ТАСС) договаривались об одной цифре - 40 млрд рублей [выпадающих доходов], а в результате получилось 200 млрд рублей", - пояснил министр. При этом Силуанов назвал "полнейшей ерундой" выработанность месторождений, к которым ранее мог применяться режим НДД. "Они все давно должны быть выработаны, но нет же, они [нефтяники] каждый год актуализируют эти запасы", - подчеркнул он.

"Нефтяники жалуются на падение добычи [после налоговой реформы]. Ничего! Там, где справедливость восторжествовала, там, возможно, будет падение. Но зато рост будет там, где доходность [добычи] выше", - резюмировал Силуанов.

Впрочем, компании все равно смогут наращивать добычу нефти, поскольку ограничения по сделке ОПЕК+ смягчаются, напомнил министр. "Сразу скажу, что их денежный поток позволит им сохранить и инвестиции в объеме, который сможет поддерживать объемы добычи", - заключил он.

Осенью по инициативе Минфина был принят закон, который отменяет ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной пошлине для нефтяников. Одновременно документ изменяет параметры налога на дополнительный доход, что позволяет перевести на НДД большее количество месторождений.

С 2019 году под НДД подпадают месторождения с высокой долей выработанности и определенным географическим положением. Но теперь условия НДД будут ухудшены для всех групп месторождений, так как закон запретил уменьшать налогооблагаемую базу более чем на 50% за счет переноса исторических убытков (раньше можно было на 100%).

Кроме того, для второй группы месторождений (всего их четыре в НДД) с 2021 года, вместо действующих понижающих коэффициентов к НДПИ (который используется при расчете НДД), будет введен в 2021-2023 годах повышающий коэффициент 1,5. Это означает, что налоговая нагрузка для месторождений второй группы будет выше, чем в действующей налоговой системе без льгот.

Минфин ожидает, что поправки позволят за три года дополнительно привлечь в бюджет примерно 200 млрд рублей.

Льготы для добывающих компаний в Арктике

Правительство обсуждает новые льготы для добывающих компаний в Арктической зоне. В случае принятия положительных решений они могут предоставляться взамен на инвестиции, заявил Силуанов.

"Минвостокразвития подготовило еще пакет предложений по Арктике. Мы его рассматриваем, но пока у нас идет процесс выработки решений, они пока не приняты", - сказал министр. Он пояснил, что речь идет, в том числе, о льготах при налогообложении прибыли.

При этом льготы предлагается распространить не только на нефтяников, но и другие добывающие компании. "Арктика - она большая, туда и Мурманск входит с крупными предприятиями", - отметил министр.

Силуанов затруднился оценить объем льгот, пояснив, что инициатива пока обсуждается.

Глава Минфина напомнил, что льготы для добывающих компаний теперь будут предоставляться только в обмен на инвестиции, а само министерство будет контролировать выполнение инвестиционных обязательств.

В начале декабря в России принят закон, который освобождает от вывозной пошлины добытую на Таймыре нефть, где "Роснефть" планирует крупный проект "Восток ойл". Кроме того, компания сможет с 2021 года получать налоговый вычет для Ванкорского месторождения, который входит в периметр проекта при цене отсечения от $25 за баррель. Взамен "Роснефть" обязалась заключить с Минфином инвестиционное соглашение, направленное на создание новой добывающей инфраструктуры в неосвоенном регионе.

Ряд проектов в Арктике планируют и металлургические компании.

Послабления в дивидендных выплатах

Минфин не считает нужным делать послабления в объеме дивидендных выплат как для "Транснефти", так и для других госкомпаний, заявил глава ведомства.

"Мы стараемся всех приучить к тому, что акционер хочет получать доход. Чем мы хуже частных акционеров, которые получают больше 50% доходность? Что касается "Транснефти", то чем меньше она будет перекачивать, тем меньше будет финансовый результат, меньше финансовый результат - меньше прибыль, меньше прибыль - меньше дивиденды, но 50% заплати. Такая логика", - сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что Минфин не хотел бы давать компаниям какие-либо преференции включая рассрочку дивидендных выплат. "Мы во всяком случае не хотим давать какие-то преференции отдельным компаниям. Чуть-чуть там отойдешь от общего правила - соответственно, будет очередь из других компаний, почему этой дали преференцию, а нам нет? Поэтому мы за то, чтобы был общий подход, общий порядок, и никому не было обидно. Сейчас практически все платят, у нас несколько осталось таких компаний типа РЖД, Россельхозбанка, ВТБ последний раз в этом году в связи с необходимостью докапитализации поменьше заплатил, а все остальные более-менее платят", - отметил министр.

"Транснефть" попросила о послаблениях в начислении дивидендных выплат весной 2020 года, когда Россия приняла на себя беспрецедентные ограничения по добыче в рамках соглашения ОПЕК+. Снижение поставок нефти более чем на 10% по году непременно скажется на выручке компании, жаловались в "Транснефти". Менеджмент монополии обратился в Минфин с просьбой предоставить трехлетнюю рассрочку в выплатах. В компании также считают, что дивидендная политика требует обновления, но для этого их должен одобрить Минфин.

Механизм демпфера для нефтегазохимии

Минфин прорабатывает механизм демпфера для нефтегазохимии, сообщил Силуанов. "Такое поручение есть, готовим предложения. Подробности пока еще рано говорить, здесь важно определить отсечку, сверх которой плюс-минус мы будем применять этот механизм, и определить шаги этого инструмента в зависимости от цен на рынках", - сказал он.

В начале декабря на совещании у президента РФ Владимира Путина Силуанов заявил, что Минфин готов проработать механизм демпфера для нефтегазохимии. В России впервые в мире стали использовать механизм демпфера для нефтепереработки. Суть работы демпфирующего механизма в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству. Например, по оценке Минфина в 2020 году нефтяники могут перечислить в бюджет около 700 млрд рублей при цене нефти $25-30 за баррель.