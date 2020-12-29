Кабмин предложил штрафы для операторов связи, использующих иностранную спутниковую систему

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект о введении административных штрафов до 1 млн рублей для операторов связи, использующих иностранную спутниковую систему, за уклонение от обязанности сформировать российский сегмент такой системы. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно тексту, "неисполнение российским оператором связи, использующим иностранную спутниковую систему, обязанности по формированию российского сегмента такой системы в составе станции сопряжения с сетью связи общего пользования" повлечет штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Эти же штрафы предусмотрены за неисполнение обязанности "по обеспечению управления этим сегментом с территории Российской Федерации и пропуску трафика, формирующегося абонентскими станциями (терминалами) на территории" страны, через станцию сопряжения российского оператора связи, находящуюся в России.

Как указано в пояснительных материалах, согласно постановлению правительства от 21 февраля 2019 года, на российского оператора связи, использующего иностранную спутниковую систему, возложена обязанность по формированию российского сегмента данной системы, а также пропуску трафика, формируемого терминалами на территории РФ, "включая станции иностранных абонентов, с которыми российским оператором связи не заключен договор об оказании услуг связи и которые находятся в роуминге на российской территории, через станцию сопряжения российского оператора связи".

"Изменения направлены на выполнение требований российского законодательства о связи в части, касающейся обеспечения деятельности системы оперативно-разыскных мероприятий", - указывают в правительстве.